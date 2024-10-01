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Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 09:10 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на пятницу, 18 октября, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица НХЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

19 октября: 02:00 Питтсбург – Каролина, 03:00 Виннипег – Сан-Хосе, 04:00 Колорадо – Анахайм, 20:00 Оттава – Тампа-Бэй, 21:00 Нэшвилл – Детройт, 23:00 Даллас – Эдмонтон.

20 октября: 01:00 Флорида – Вегас, 02:00 Сент-Луис – Каролина, 02:00 Торонто – Рейнджерс, 02:00 Нью-Джерси – Вашингтон, 02:00 Филадельфия – Ванкувер, 02:00 Коламбус – Миннесота, 02:00 Айлендерс – Монреаль, 03:00 Чикаго – Баффало, 04:00 Юта – Бостон, 05:00 Сиэтл – Калгари, 22:00 Виннипег – Питтсбург.
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    Источник: HR Новости







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