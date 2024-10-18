Показать ЗАЭС на карте Запорожской области

Сегодня, 10:34 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.

Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.

В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.

Инженера ЗАЭС будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России. Потынг в мае 2023 года получил задание от ГУР Минобороны Украины ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов, заложив взрывчатку под днище автомобиля. Устройство обнаружили и обезвредили.

Фото: Google Карты.