Показать ЗАЭС на карте Запорожской области

Если смотреть на карту Запорожской области, ЗАЭС расположена к юго-западу от областного центра, на левом берегу Днепра.
Атомная электростанция в городе Энергодар была введена в эксплуатацию в 1984 году. На сегодняшний день это самая крупная электростанция в Европе.
В городе Энергодар проживают 53 тысячи человек.
Инженера ЗАЭС будут судить за подготовку теракта по заказу украинской разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России. Потынг в мае 2023 года получил задание от ГУР Минобороны Украины ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов, заложив взрывчатку под днище автомобиля. Устройство обнаружили и обезвредили.
Фото: Google Карты.