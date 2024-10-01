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На родине Шолохова ученики издевались над 68-летней учительницей

Сегодня, 11:14 Автор: Андрей Моисеев




Колундаевский на карте Ростовской области

В Шолоховском районе Ростовской области отличились со знаком «минус» ученики одной из школ в хуторе Колундаевский. Восьмиклассники унизили 68-летнюю учительницу истории, которая пыталась вернуть их на урок и снимали все происходящее на видео, сообщает телеграм-канал Don Mash.

В адрес пожилого человека переростки бросали шутки с сексуальным подтекстом и договорились до того, что ситуацией заинтересовались полицейские.

Хутор Колундаевский находится рядом со станицей Вешенская, которая получила известность благодаря роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Фото: Google Карты.
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