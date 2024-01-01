Расписание матчей 12-го тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 11:56 Автор: Андрей Моисеев

В 12-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024/2025 состоится один поединок с приставкой «супер». Московский «Спартак» будет принимать в субботу на своем поле «Краснодар» (трансляция на «Матч ТВ»).

«Локомотив» проведет гостевой матч с «Химками», занимающий третью строчку «Зенит» будет играть в Самаре с «Акроном».

ЦСКА сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», московские динамовцы встретятся в Нижнем Новгороде с «Рубином». Матч казанской команды перенесен из-за саммита БРИКС.

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Расписание матчей 12-го тура РПЛ:

18 октября: 18:00 Акрон – Зенит, 20:15 Ахмат – Факел.

19 октября: 14:00 Пари НН – Ростов («Матч ТВ»), 16:30 Химки – Локомотив, 16:30 Спартак – Краснодар, 19:00 Динамо Мх – ЦСКА.

20 октября: 16:30 Оренбург – Крылья Советов («Матч ТВ»), 19:00 Рубин – Динамо М.