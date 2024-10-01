HR Новости

Карта Донецкой области с городами на русском

Сегодня, 14:57 Автор: Андрей Моисеев




Карта Донецкой области, ДНР

Бахмут, Часов Яр, Константиновка на карте ДНР

Покровск, Селидово на карте Донецкой области

Курахово, Угледар на карте ДНР

Если смотреть на карту, Донецкая область (ДНР) расположена на новых территориях России к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 850 километров.

В Донецке проживает 919 тысяч жителей.

Донецкая область на западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью и Ростовской областями.

17 октября. Подразделения Южной группировки войск освобождили населенный пункт Максимильяновка в ДНР (расположен восточнее Курахово), сообщает telegram-канал Минобороны России.

Фото: Google Карты.
Читайте также:

  • Показать карту Украины с городами, границы областей
  • Где находится Максимильяновка на карте Донецкой области
  • Показать карту Белгородской области и границу с Украиной
  • Карта Курской области на сегодня: районы, граница с Украиной
  • Где находится Брянская область на карте России
    •













    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Суджа на карте Курской области
    Карта Курской области на сегодня: районы, граница с Украиной
    Где находится Плехово на карте Курской области
    Где находится Толстый Луг на карте Курской области
    Где находится Любимовка на карте Курской области
    Карта Донецкой области с городами на русском
    Расписание матчей 12-го тура РПЛ сезона 2024/2025
    Где находится Покровск на карте Донецкой области
    На родине Шолохова ученики издевались над 68-летней учительницей
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru