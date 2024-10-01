Карта Донецкой области с городами на русском

Сегодня, 14:57 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, Донецкая область (ДНР) расположена на новых территориях России к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 850 километров.

В Донецке проживает 919 тысяч жителей.

Донецкая область на западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью и Ростовской областями.

17 октября. Подразделения Южной группировки войск освобождили населенный пункт Максимильяновка в ДНР (расположен восточнее Курахово), сообщает telegram-канал Минобороны России.

Фото: Google Карты.