Показать на карте Кубу и Матансас: 10 млн человек остались без света

На Кубе вышла из строя вся электроэнергетическая система страны, сообщает Министерство энергетики и горной промышленности страны. 10 миллионов жителей этого островного государства остались без света.
Остановила выработку электроэнергии одна из крупнейших ТЭЦ в Матансасе. Произошла остановка не внезапно, премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом заранее было объявлено, что в пятницу не будут работать большинство предприятий и учреждений Кубы.
Основной причиной произошедшего президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал санкции США против Кубы, которые препятствуют импорту топлива.
Фото: Google Карты.