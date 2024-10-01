Показать на карте Кубу и Матансас: 10 млн человек остались без света

Сегодня, 23:22 Автор: Андрей Моисеев

На Кубе вышла из строя вся электроэнергетическая система страны, сообщает Министерство энергетики и горной промышленности страны. 10 миллионов жителей этого островного государства остались без света.

Остановила выработку электроэнергии одна из крупнейших ТЭЦ в Матансасе. Произошла остановка не внезапно, премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом заранее было объявлено, что в пятницу не будут работать большинство предприятий и учреждений Кубы.

Основной причиной произошедшего президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес назвал санкции США против Кубы, которые препятствуют импорту топлива.

Фото: Google Карты.