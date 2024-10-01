Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание матчей на сегодня

Сегодня, 07:25 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

32 команды играют в современной НХЛ. Игра, конечно, канадская, но клубов в Лиге из этой страны только семь. Остальные 25 прописаны в городах США. Ежегодно с октября по апрель каждая команда играет 82 матча. Скучать не приходится. И много тренироваться времени нет.

В ночь на субботу, 19 октября, состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

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Расписание матчей:

19 октября: 20:00 Оттава – Тампа-Бэй, 21:00 Нэшвилл – Детройт, 23:00 Даллас – Эдмонтон.

20 октября: 01:00 Флорида – Вегас, 02:00 Сент-Луис – Каролина, 02:00 Торонто – Рейнджерс, 02:00 Нью-Джерси – Вашингтон, 02:00 Филадельфия – Ванкувер, 02:00 Коламбус – Миннесота, 02:00 Айлендерс – Монреаль, 03:00 Чикаго – Баффало, 04:00 Юта – Бостон, 05:00 Сиэтл – Калгари, 22:00 Виннипег – Питтсбург.

21 октября: 03:00 Анахайм – Лос-Анджелес, 03:00 Сан-Хосе – Колорадо.