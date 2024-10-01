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Где находится Кирсанов на карте Тамбовской области

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев




Кирсанов на карте Тамбовской области

Взрыв бытового газа в доме в Кирсанове Тамбовской области

Если смотреть на карту Тамбовской области, Кирсанов расположен к востоку от Тамбова, в 84 километрах от областного центра. Население административного центра Кирсановского района составляет 16 тысяч человек.

Взрыв бытового газа произошел утром, 19 октября, на четвертом этаже дома №29 по улице Коммунистическая в городе Кирсанов в Тамбовской области. Двое человек погибли, восемь обратились за помощью к врачам, сообщает в telegram-канале губернатор Максим Егоров. Позднее МЧС сообщило, что при разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего.

Фото: Google Карты, telegram-канал Mash.
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