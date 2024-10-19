ТВ программа на 19 октября 2024 года: где смотреть бесплатно онлайн Сегодня, 08:46 Автор: Андрей Моисеев









Сегодня, 19 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Смотреть бесплатно 20 федеральных ТВ каналов можно на онлайн-платформе Кинопоиск.



Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Телеканал Доброе утро. Суббота

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 В поисках Шамбалы

11:05 Играем свадьбу!

12:00 Новости

12:15 Поехали!

13:05 Наше всё

13:55 Одиноким предоставляется общежитие

15:35 Выстрел

17:05 Кто хочет стать миллионером?

18:00 Вечерние новости

18:20 Родня

19:50 Эксклюзив

21:00 Время

21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига

00:00 Королевская игра

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Печеночный паштет

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:50 Парад юмора

17:00 Вести

17:50 Привет, Андрей!

20:00 Вести

20:50 Вести. Местное время

21:00 Чайная пара

00:45 Серебряный отблеск счастья

04:20 Дорогая моя доченька



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-11

06:20 Жди меня

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Попутчик

14:15 Секрет на миллион. Андрей Чубченко

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Своя игра

18:00 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Чудо

23:15 Международная пилорама

00:00 Захар Прилепин. Уроки русского

00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. UMA2RMAN - 20 лет!

02:05 Дачный ответ

02:55 Скорая помощь-4

04:50 Улицы разбитых фонарей-12



ТНТ



04:00 Импровизация

05:10 Студия Союз

05:55 Однажды в России

11:00 Вызов

12:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших

18:30 Экстрасенсы. Реванш

21:00 Ярче звёзд

23:00 Женский стендап

00:00 Такое кино!

00:35 Игры без границ

02:10 Лига городов

03:20 Я тебе не верю

04:10 Студия Союз

04:55 Импровизация



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Военная тайна

12:30 Новости

13:00 Военная тайна

15:00 СОВБЕЗ

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Танки к бою

18:00 Засекреченные списки. Пир во время чумы: самые безумные траты

19:00 Добровэфире

19:30 Новости

20:00 Гнев человеческий

22:20 Охота на воров

01:00 По следу хакера

02:40 Самые шокирующие гипотезы



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Три кота

07:15 Шоу Уральские пельмени

07:30 ПроСТО кухня

08:30 Просто завтрак

09:00 ПроСТО кухня

10:00 Наследники. Дар крови

14:10 Джуманджи: Зов джунглей

16:40 Джуманджи: Новый уровень

19:05 Бюро магических услуг

21:25 Тор

23:40 Веном

01:40 Глаза Тэмми Фэй

03:35 Импровизаторы



Время начала передач - московское.

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