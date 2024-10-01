«Экстрасенсы. Реванш» 2 сезон: где смотреть онлайн

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» — развлекательное антинаучное реалити-шоу, в котором снимаются бывшие участники «Битвы экстрасенсов».
2 сезон шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Съемки второго сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» начались летом 2024 года, премьера состоялась в субботу 7 сентября на телеканале ТНТ.
Расписание выхода новых серий:
19.10 18:30 7-я серия
20.10 15:50 7-я серия
В прямом эфире новые серии можно посмотреть по ТВ и онлайн на сайте ТНТ. Телеканал выкладывает новые выпуски в своем официальном аккаунте на Rutube.
Премьера шоу состоялась на ТНТ 13 января 2024 года. Заключительная серия первого сезона вышла в марте. Всего в первом сезоне было снято 10 серий.
Телеканал — ТНТ.
Ведущий — Марат Башаров.
Жюри — Илья Ларионов и Вера Сотникова (принимали участие в первом сезоне), Влад Череватый и Олег Шепс.
Фото: ТНТ.