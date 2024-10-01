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Где находится Брянская область на карте России

Сегодня, 10:12 Автор: Андрей Моисеев




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Карта Брянской области и граница с Украиной

Если смотреть на карту России, Брянская область расположена к югу-западу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра около 482 км.

Население Брянска составляет 373 тысячи человек.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, протяженность границы составляет 350 км. Недалеко от границы расположены города Стародуб и Трубчевск, а также поселки Климово, Белая Березка, Суземка и Погар.

19 октября. 13 беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Фото: Google Карты.
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