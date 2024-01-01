HR Новости

«Спартак» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита матча

Сегодня, 11:54 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 19 октября, в Москве пройдет матч 12-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

В предыдущем туре красно-белые выиграли дома у «Ростова» со счетом 3:0, а южане забили четыре безответных мяча «Химкам».

Букмекеры считают подопечных Деяна Станковича фаворитами предстоящей встречи. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.555. В случае если победит краснодарская команда, сыграет коэффициент 2.90. На ничью можно сделать ставку за 3.45.

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«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» перед началом тура возглавлял ее.
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    Источник: HR Новости







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