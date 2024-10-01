Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:45 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 19 октября, состоялись семь матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Адмирал» выиграл дома у «Лады» (5:3), «Амур» уступил в Хабаровске «Спартаку» (4:5), «Сибирь» проиграла «Северстали» (2:4).

«Витязь» одержал победу над «Магниткой» (2:0), «Локомотив» обыграл «Барыс» (3:1), минское «Динамо» победило «Нефтехимик» (4:1).

Московские динамовцы дожали в гостях «Торпедо» в серии послематчевых буллитов (3:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 20 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

20 октября: 17:00 ЦСКА – ХК Сочи.

21 октября: 12:30 Адмирал – Спартак, 15:30 Сибирь – Трактор, 19:00 Витязь – СКА, 19:00 Локомотив – Динамо М, 19:10 Динамо Мн – Барыс, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Металлург Мг.