ТВ программа на 20 октября 2024 года

Сегодня, 20 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Первый канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:50 Играй, гармонь любимая!
07:35 Часовой
08:05 Здоровье
09:10 Непутевые заметки
09:30 Мечталлион
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:05 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:10 Разве я не гениален?!. К 90-летию со дня рождения Михаила Козакова"
13:55 Покровские ворота
16:40 БРИКС. Горизонты будущего: Россия
18:00 Вечерние новости
19:00 Точь-в-Точь
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Премьера. К 80-летию МГИМО
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
04:20 Дорогая моя доченька
06:40 Смотрим мультфильмы
07:20 В кругу друзей
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:30 Истории Большой Страны
13:25 Фантазер. Видеоблог
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
15:00 Петросян-шоу
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:30 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:40 Мама напрокат
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
06:30 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Ты супер!
23:00 Звезды сошлись
00:40 Основано на реальных событиях
02:25 Скорая помощь-4
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
ТНТ
04:55 Импровизация
05:45 Однажды в России
09:35 Экстрасенсы. Битва сильнейших
15:50 Экстрасенсы. Реванш
18:30 Звезды в джунглях
21:50 Игры без границ
00:00 Шоу Воли
01:15 Ярче звёзд
02:45 Первые на деревне
04:15 Импровизация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:30 Новости
13:00 Неизвестная история
14:00 Шеф под прикрытием
15:30 Крутые меры
17:20 Костолом
19:10 Васаби
21:00 Апгрейд
23:00 Итоговая программа
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
03:35 Импровизаторы
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель у овечек
07:15 Шоу Уральские пельмени
07:30 Просто завтрак
08:00 100 мест, где поесть
09:00 Кто круче всех?
10:05 Шоу Уральские пельмени
10:25 100 мест, где поесть
11:35 Семейные игры. Битва за Олимп
13:05 Невидимка Сью
15:00 Веном
17:00 Суперниндзя
21:15 Наследники. Дар крови
01:35 Поколение Вояджер
03:15 Импровизаторы
04:00 Маргоша
04:40 6 кадров
04:55 Мультфильмы
Время начала передач - московское.