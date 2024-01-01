ТВ программа на 20 октября 2024 года Сегодня, 06:20 Автор: Андрей Моисеев









Сегодня, 20 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:50 Играй, гармонь любимая!

07:35 Часовой

08:05 Здоровье

09:10 Непутевые заметки

09:30 Мечталлион

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:05 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:10 Разве я не гениален?!. К 90-летию со дня рождения Михаила Козакова"

13:55 Покровские ворота

16:40 БРИКС. Горизонты будущего: Россия

18:00 Вечерние новости

19:00 Точь-в-Точь

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?

00:10 Премьера. К 80-летию МГИМО

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



04:20 Дорогая моя доченька

06:40 Смотрим мультфильмы

07:20 В кругу друзей

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:30 Истории Большой Страны

13:25 Фантазер. Видеоблог

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

15:00 Петросян-шоу

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:30 Москва. Кремль. Путин

23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:40 Мама напрокат



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12

06:30 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Ты супер!

23:00 Звезды сошлись

00:40 Основано на реальных событиях

02:25 Скорая помощь-4

04:50 Улицы разбитых фонарей-12



ТНТ



04:55 Импровизация

05:45 Однажды в России

09:35 Экстрасенсы. Битва сильнейших

15:50 Экстрасенсы. Реванш

18:30 Звезды в джунглях

21:50 Игры без границ

00:00 Шоу Воли

01:15 Ярче звёзд

02:45 Первые на деревне

04:15 Импровизация



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:30 Новости

13:00 Неизвестная история

14:00 Шеф под прикрытием

15:30 Крутые меры

17:20 Костолом

19:10 Васаби

21:00 Апгрейд

23:00 Итоговая программа

23:55 Самые шокирующие гипотезы



СТС



03:35 Импровизаторы

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель у овечек

07:15 Шоу Уральские пельмени

07:30 Просто завтрак

08:00 100 мест, где поесть

09:00 Кто круче всех?

10:05 Шоу Уральские пельмени

10:25 100 мест, где поесть

11:35 Семейные игры. Битва за Олимп

13:05 Невидимка Сью

15:00 Веном

17:00 Суперниндзя

21:15 Наследники. Дар крови

01:35 Поколение Вояджер

03:15 Импровизаторы

04:00 Маргоша

04:40 6 кадров

04:55 Мультфильмы



Время начала передач - московское.

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