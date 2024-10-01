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Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»

Сегодня, 07:52 Автор: Андрей Моисеев




Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталз»:

23.10 01:00 Филадельфия (в гостях)

24.10 02:30 Филадельфия (дома)

27.10 02:00 Тампа-Бэй (в гостях)

В субботу вечером и в ночь на воскресенье, 20 октября, состоялись 13 матчей в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание матчей НХЛ:

20 октября: 22:00 Виннипег – Питтсбург.

21 октября: 03:00 Анахайм – Лос-Анджелес, 03:00 Сан-Хосе – Колорадо.

22 октября: 02:30 Торонто – Тампа-Бэй.
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    Источник: HR Новости







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