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854-й гол Овечкина! До рекорда Гретцки осталось 40 шайб

Сегодня, 09:39 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин забросил 854 шайбу

В ночь на 20 октября «Вашингтон» встречался в гостях с «Нью-Джерси». Поединок в Ньюарке завершился победой гостей со счетом 6:5. Победную шайбу в овертайме забил 43-летний нападающий Том Уилсон.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забил первую шайбу в текущем сезоне, отличившись на 15-й минуте первого периода. Видео гола публикует Telegram-канал NHL.online.

На счету форварда на данный момент 854 шайбы и он на 40 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Следующий поединок «Вашингтон» проведет 23 октября в гостях против «Филадельфии».

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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