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Угледар на карте ДНР: ВС РФ взяли в плен семерых военных ВСУ

Сегодня, 13:45 Автор: Андрей Моисеев




Угледар на карте Донецкой области

Угледар и Золотая Нива на карте ДНР

Если смотреть на карту Донецкой области, город Угледар расположен в 44 километрах к юго-западу от областного центра.

Угледар находится в Волновахском районе, ранее в городе проживали более 17 тысяч жителей.

Населенный пункт был образован в 1964 году и относился к Петровскому району Донецка. На начальном этапе он планировался как крупный центр угледобывающей промышленности, но затем основная разработка угольных месторождений перешла к Кузбассу.

20 октября. Солдаты ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива под Угледаром, сообщает ТАСС. Три человека погибли, семь взяты в плен, в том числе командир одного из взводов.

Фото: Google Карты.
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