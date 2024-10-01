Угледар на карте ДНР: ВС РФ взяли в плен семерых военных ВСУ

Сегодня, 13:45 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, город Угледар расположен в 44 километрах к юго-западу от областного центра.

Угледар находится в Волновахском районе, ранее в городе проживали более 17 тысяч жителей.

Населенный пункт был образован в 1964 году и относился к Петровскому району Донецка. На начальном этапе он планировался как крупный центр угледобывающей промышленности, но затем основная разработка угольных месторождений перешла к Кузбассу.

20 октября. Солдаты ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива под Угледаром, сообщает ТАСС. Три человека погибли, семь взяты в плен, в том числе командир одного из взводов.

Фото: Google Карты.