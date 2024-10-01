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Границы областей Украины на карте

Сегодня, 15:43 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины и граница с Россией на карте с областями

Полная граница России и Украины

На карте указана граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.

Протяженность границы с Украиной: Брянская область — 350 км, Курская — 245 км, Белгородская — 540 км.

Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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