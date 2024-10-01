Границы областей Украины на карте

На карте указана граница России и Украины с учетом вхождения в РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.
Протяженность границы с Украиной: Брянская область — 350 км, Курская — 245 км, Белгородская — 540 км.
Со стороны России с Украиной граничат новые территории, а также Брянская, Курская и Белгородские области.
Фото: Google Карты.