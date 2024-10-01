HR Новости

Показать на карте, откуда прилетают дроны в Орловскую область

Сегодня, 17:37 Автор: Андрей Моисеев




Орловская область на карте

В ночь на 20 октября силами ПВО было сбито 18 дронов ВСУ над территорией Орловской области. Несколько дней назад были уничтожены 19 БПЛА над территорией региона.

Руководитель народной дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов, который в октябре покинул «Движение первых», сообщил, что все дроны по Орловской области запускают с Украины.

«До назначения на новую должность, я ошибочно предполагал, что ГУР Украины могли развить агентурную сеть на Орловщине и запускать свои БПЛА с нашей территории. Оказалось нет, всё, что к нам летит - летит с Сумской области», — заявил Орлов в своем Telegram-канале.
Читайте также:

  • Где находится Брянская область на карте России
  • Показываем на карте: 113 беспилотников ВСУ сбито в ночь на 3 октября
  • Где находится Сумская область на карте Украины, граница с Россией
  • Показать Конотоп на карте Украины: в городе критическая ситуация с энергосн ...
  • Показать на карте: аэродром под Мурманском атаковали дроны из Финляндии
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    ТВ программа на 21 октября 2024 года
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Показать на карте, откуда прилетают дроны в Орловскую область
    Суджа в Курской области на карте сегодня
    Границы областей Украины на карте
    Угледар на карте ДНР: ВС РФ взяли в плен семерых военных ВСУ
    854-й гол Овечкина! До рекорда Гретцки осталось 40 шайб
    Где находится Дзержинск на карте Нижегородской области
    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»
    Где находится Раменское на карте Московской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru