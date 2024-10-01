Показать на карте, откуда прилетают дроны в Орловскую область

Сегодня, 17:37 Автор: Андрей Моисеев

В ночь на 20 октября силами ПВО было сбито 18 дронов ВСУ над территорией Орловской области. Несколько дней назад были уничтожены 19 БПЛА над территорией региона.

Руководитель народной дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов, который в октябре покинул «Движение первых», сообщил, что все дроны по Орловской области запускают с Украины.

«До назначения на новую должность, я ошибочно предполагал, что ГУР Украины могли развить агентурную сеть на Орловщине и запускать свои БПЛА с нашей территории. Оказалось нет, всё, что к нам летит - летит с Сумской области», — заявил Орлов в своем Telegram-канале.