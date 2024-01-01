ТВ программа на 21 октября 2024 года

В понедельник, 21 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
13:30 АнтиФейк
14:00 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
20:00 Ищейка
21:00 Время
22:00 Шифр
23:00 Большая игра
00:00 Турецкая тетрадь
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
13:00 Наши
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-19
17:00 Вести
17:30 Малахов
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:30 Княжна милосердия
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-19
03:00 Вести
03:30 Тайны следствия-19
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-4
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Близкий враг
22:15 Скорая помощь-5
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-5
00:55 Балабол-2
04:20 Агентство скрытых камер
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
ТНТ
04:15 Импровизация
05:05 Однажды в России
06:00 Утро ТНТ
08:00 Однажды в России
09:00 Звезды в джунглях
12:10 Универ. Новая общага
15:10 ЖЫЫЫзнь
21:30 Отпуск
22:40 Отпуск. 3-я серия
23:10 Первые на деревне
01:05 Такое кино!
01:25 Вызов
02:20 Я тебе не верю
03:10 Импровизация
04:45 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна
11:00 Как устроен мир
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гнев человеческий
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Шеф под прикрытием
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
СТС
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Маша и Медведь
07:30 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кухня
09:05 Уральские пельмени. Смехbook
09:25 Шоу Уральские пельмени
12:25 Ивановы-Ивановы
19:00 Бедные Абрамовичи
20:00 Наследники. Дар крови
21:00 Больше, чем люди
23:00 Дубликат
01:00 Путешественница во времени
03:05 Маргоша
04:35 6 кадров
Время начала передач - московское.