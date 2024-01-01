ТВ программа на 21 октября 2024 года Сегодня, 19:59 Автор: Андрей Моисеев









В понедельник, 21 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

13:30 АнтиФейк

14:00 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

20:00 Ищейка

21:00 Время

22:00 Шифр

23:00 Большая игра

00:00 Турецкая тетрадь

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести

09:30 Вести. Местное время

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

13:00 Наши

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-19

17:00 Вести

17:30 Малахов

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:10 Вести. Местное время

21:30 Княжна милосердия

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-19

03:00 Вести

03:30 Тайны следствия-19



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-4

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Близкий враг

22:15 Скорая помощь-5

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-5

00:55 Балабол-2

04:20 Агентство скрытых камер

04:50 Улицы разбитых фонарей-12



ТНТ



04:15 Импровизация

05:05 Однажды в России

06:00 Утро ТНТ

08:00 Однажды в России

09:00 Звезды в джунглях

12:10 Универ. Новая общага

15:10 ЖЫЫЫзнь

21:30 Отпуск

22:40 Отпуск. 3-я серия

23:10 Первые на деревне

01:05 Такое кино!

01:25 Вызов

02:20 Я тебе не верю

03:10 Импровизация

04:45 Однажды в России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна

11:00 Как устроен мир

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Гнев человеческий

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Шеф под прикрытием

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



СТС



04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Маша и Медведь

07:30 Ну, погоди! Каникулы

08:00 Кухня

09:05 Уральские пельмени. Смехbook

09:25 Шоу Уральские пельмени

12:25 Ивановы-Ивановы

19:00 Бедные Абрамовичи

20:00 Наследники. Дар крови

21:00 Больше, чем люди

23:00 Дубликат

01:00 Путешественница во времени

03:05 Маргоша

04:35 6 кадров



Время начала передач - московское.

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