Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»

Сегодня, 06:10 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталз»:

23.10 01:00 Филадельфия (в гостях)

24.10 02:30 Филадельфия (дома)

27.10 02:00 Тампа-Бэй (в гостях)

В воскресенье вечером и в ночь на понедельник, 21 октября, состоялись 3 матча в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

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Расписание матчей НХЛ:

22 октября: 02:30 Торонто – Тампа-Бэй.

23 октября: 01:00 Филадельфия – Вашингтон, 01:30 Флорида – Миннесота, 01:45 Нью-Джерси – Тампа-Бэй, 02:00 Баффало – Даллас, 02:15 Монреаль – Рейнджерс, 02:30 Коламбус – Торонто, 02:45 Айлендерс – Детройт, 03:00 Сент-Луис – Виннипег, 03:15 Чикаго – Ванкувер, 03:30 Сиэтл – Колорадо, 03:45 Нэшвилл – Бостон, 04:00 Эдмонтон – Каролина, 04:15 Юта – Оттава, 04:30 Калгари – Питтсбург, 05:15 Анахайм – Сан-Хосе, 06:00 Вегас – Лос-Анджелес.