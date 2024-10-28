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Разговоры о важном: тема на 28 октября 2024 года

Сегодня, 10:04 Автор: Андрей Моисеев




Восьмой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 21 октября 2024 года, будет посвящено Дню народного единства (Гостеприимная Россия).

Цель урока — рассказ о Дне народного единства, формирование у обучающихся представлений о том, какие традиции гостеприимства существуют в России или существали ранее на Руси. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы «Разговоры о важном»:

Твой вклад в общее дело.

С заботой к себе и окружающим.

День матери.
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