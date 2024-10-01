HR Новости

Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей

Сегодня, 12:41 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 22 октября, состоятся первые матчи 6-го тура Кубка России по футболу (Путь РПЛ). «Факел» встретится на своем поле с «Зенитом» (16:15 мск), «Динамо» Мх сыграет со «Спартаком» (18:30), а ЦСКА примет «Ахмат» (20:45).

На следующий день пройдут четыре поединка: «Оренбург» – «Химки» (16:30), «Ростов» – «Локомотив» (19:00), «Акрон» – «Рубин» (19:00), «Краснодар» – «Пари НН» (21:15).

Заключительная игра групповой стадии между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» состоится 24 октября в Самаре (19:00).

Все встречи, за исключением поединка в Ростове-на-Дону, будут показаны в прямом эфире по каналу «Матч ТВ».

Турнирная таблица Кубка России по футболу сезона 2024/2025 после 5-го тура выглядит следующим образом.

Приветственный бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

Турнирная таблица Кубка России по футболу на сегодня
Читайте также:

  • Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
  • Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Расписание матчей 12-го тура РПЛ сезона 2024/2025
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Молдавия на карте, итоги референдума о евроинтеграции
    Лучшие снайперы НХЛ за всю историю на сегодня
    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю на сегодня
    Где находится Суджа на карте Курской области
    Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
    Разговоры о важном: тема на 28 октября 2024 года
    Где находится Часов Яр на карте Донецкой области
    Подробная карта Донецкой области с городами
    Где находится Селидово на карте Донецкой области
    Карта Курской области с районами, граница с Украиной


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru