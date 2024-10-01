Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:04 Автор: Андрей Моисеев

В понедельник, 21 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Адмирал» выиграл в овертайме у «Спартака» (4:3), «Сибирь» уступила на своем льду «Трактору» (4:5), минское «Динамо» проиграло дома «Барысу» (1:2).

СКА разгромил в гостях «Витязь» (8:1), «Локомотив» в серии буллитов переиграл московское «Динамо» (4:3), «Магнитка» победила в Мытищах «Куньлунь» (4:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 22 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

22 октября: 17:00 Салават Юлаев – ХК Сочи, 19:30 Нефтехимик – Торпедо.

23 октября: 15:30 Сибирь – Барыс, 16:30 Авангард – Трактор, 17:00 Автомобилист – Динамо М, 19:30 ЦСКА – Амур, 19:30 Куньлунь Ред Стар – СКА.