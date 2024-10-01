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Где находится на карте Судан: сбит Ил-76 с россиянами на борту

Вчера, 22:20 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Судан на карте Африки

На западе Судана мятежники из организации Сил быстрого реагирования сбили грузовой самолет с россиянами на борту, сообщает Telegram-канал Mash.

Среди погибших — главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С. Самолет отправился чинить самолет ОАЭ с военной помощью. На борту Ил-76, на котором находились граждане России, были запасные части и инструменты для ремонтных работ.

Если смотреть на карту Африки, Судан расположен в восточной части континента и является третьей по площади африканской страной. Столица Судана — Хартум, население — более 39 млн человек.

Фото: Google Карты.
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