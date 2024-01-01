Программа передач ТВ на 22 октября 2024 года

Во вторник, 22 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
13:30 АнтиФейк
14:00 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
20:00 Ищейка
21:00 Время
22:00 Шифр
23:00 Большая игра
00:00 Турецкая тетрадь
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
13:00 Наши
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-19
17:00 Вести
17:30 Малахов
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:30 Княжна милосердия
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-19
03:00 Вести
03:30 Тайны следствия-19
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс-5
10:00 Сегодня
10:35 Пёс-5
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Близкий враг
22:15 Скорая помощь-5
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-5
00:55 Балабол-2
04:20 Агентство скрытых камер
04:50 Улицы разбитых фонарей-12
ТНТ
04:45 Однажды в России
06:00 Утро ТНТ
08:00 Однажды в России
09:00 Универ. Новая общага
14:00 Интерны
19:00 ЖЫЫЫзнь
21:00 Отпуск
23:15 Малавита
01:15 Однажды в Стокгольме
02:40 Я тебе не верю
03:25 Импровизация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Военная тайна
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Васаби
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Афера Оливера Твиста
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
СТС
03:45 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:10 Уральские пельмени. Смехbook
06:45 Шоу Уральские пельмени
09:40 Как деревянко ломоносова играл
16:45 Наследники. Дар крови
17:40 Бедные абрамовичи
20:00 Наследники. Дар крови
21:00 Космос между нами
23:25 Наследники. Дар крови
00:25 Марлоу
02:25 Классная Катя
03:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.