Программа передач ТВ на 22 октября 2024 года Вчера, 22:58 Автор: Андрей Моисеев









Во вторник, 22 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

13:30 АнтиФейк

14:00 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

20:00 Ищейка

21:00 Время

22:00 Шифр

23:00 Большая игра

00:00 Турецкая тетрадь

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести

09:30 Вести. Местное время

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

13:00 Наши

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-19

17:00 Вести

17:30 Малахов

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:10 Вести. Местное время

21:30 Княжна милосердия

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия-19

03:00 Вести

03:30 Тайны следствия-19



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Пёс-5

10:00 Сегодня

10:35 Пёс-5

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Близкий враг

22:15 Скорая помощь-5

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-5

00:55 Балабол-2

04:20 Агентство скрытых камер

04:50 Улицы разбитых фонарей-12



ТНТ



04:45 Однажды в России

06:00 Утро ТНТ

08:00 Однажды в России

09:00 Универ. Новая общага

14:00 Интерны

19:00 ЖЫЫЫзнь

21:00 Отпуск

23:15 Малавита

01:15 Однажды в Стокгольме

02:40 Я тебе не верю

03:25 Импровизация



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Военная тайна

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Васаби

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Афера Оливера Твиста

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



СТС



03:45 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:10 Уральские пельмени. Смехbook

06:45 Шоу Уральские пельмени

09:40 Как деревянко ломоносова играл

16:45 Наследники. Дар крови

17:40 Бедные абрамовичи

20:00 Наследники. Дар крови

21:00 Космос между нами

23:25 Наследники. Дар крови

00:25 Марлоу

02:25 Классная Катя

03:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.

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