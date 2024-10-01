Где находится Ефремов на карте Тульской области

Сегодня, 06:18 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Тульской области, Ефремов находится к югу от областного центра, на границе с Липецкой областью.

Минимальное расстояние от Ефремова до границы с Украиной по прямой составляет 287 километров.

В городе расположены три химических завода — синтетического каучука, биохимический завод, выпускающий кормовые добавки и филиал ОАО «Щекиноазот».

Во вторник, 22 октября, ПВО пресекли атаку беспилотников ВСУ. Повреждены Ефремовский спиртзавод и аналогичное предприятие в поселке Лужковский Суворовского района, сообщает в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

Фото: Google Карты.