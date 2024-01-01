Расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 07:32 Автор: Андрей Моисеев

В 13-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоится один поединок с приставкой «супер». Питерский «Зенит» будет принимать в воскресенье на своем поле «Локомотив» (трансляция на «Матч ТВ»).

«Краснодар» проведет гостевой матч с «Крыльями Советов», занимающий четвертую строчку ЦСКА будет играть дома с «Факелом» («Матч ТВ»).

«Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН», московские динамовцы встретятся с «Химками».

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Расписание матчей 13-го тура РПЛ:

26 октября: 14:00 Динамо Мх – Акрон («Матч ТВ»), 16:30 ЦСКА – Факел, 19:00 Ростов – Ахмат.

27 октября: 12:00 Оренбург – Рубин, 14:15 Пари НН – Спартак, 16:30 Химки – Динамо М, 19:30 Зенит – Локомотив.

28 октября: 18:30 Крылья Советов – Краснодар.