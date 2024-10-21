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Саммит БРИКС 2024 в Казани: даты, какие страны присоединились

Сегодня, 11:43 Автор: Андрей Моисеев




Страны БРИКС

Очередной, 16-й по счету, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Организация была образована летом 2006 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда в ее состав вошли Россия, Индия, Китай и Бразилия. Через четыре года желание присоединиться к БРИК выразила ЮАР. В начале 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Всего в Казани планируется участие представителей 36 стран, 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне, передает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.

Фото: РИА Новости.
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