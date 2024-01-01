HR Новости

Лига чемпионов 2024/2025: расписание матчей

Сегодня, 15:24 Автор: Андрей Моисеев




В третьем туре Лиги чемпионов по футболу сезона 2024/2025 состоятся 18 матчей. Выделим наиболее интересные из них.

Во вторник, 22 октября, «Монако» Александра Головина сыграет с «Црвена Звездой» (19:45). В 22:00 «Реал» встретится на своем поле с дортмундской «Боруссией»,  «ПСЖ» примет дома «ПСВ Эйндховен», «Ювентус» – «Штутгарт», «Арсенал» – «Шахтер».

На следующий день один из лидеров турнирной таблицы «Брест» сыграет с «Байером» (19:45). В 22:00 «Атлетико» встретится с «Лиллем», «Ливерпуль» – с «РБ Лейпциг», «Интер» – с «Янг Бойз», «Манчестер Сити» – со «Спартой».

23 октября «Барселона» будет принимать на поле стадиона «Олимпик» мюнхенскую «Баварию» (22:00 мск).

«Барселона» победит «Баварию»? Решать вам! Бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

С нового сезона правами на показ Лиги чемпионов обладает стриминговый сервис Okko, так что бесплатных трансляций на «Матч ТВ» больше не будет.

Завершится первый этап главного клубного турнира Европы 29 января 2025 года.
Читайте также:

  • Расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона 2024/2025
  • Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Показать программу передач, смотреть телепрограмму на сегодня
    Лига чемпионов 2024/2025: расписание матчей
    Где находится Новосадовое на карте Донецкой области
    Саммит БРИКС 2024 в Казани: даты, какие страны присоединились
    Где находятся на карте Энергодар и Запорожская АЭС
    Где находится Рассказово на карте Тамбовской области
    Расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона 2024/2025
    Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»
    Где находится Ефремов на карте Тульской области
    «Зимородок» 3 сезон: дата выхода сериала, где смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru