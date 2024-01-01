Показать программу передач на сегодня, смотреть телепрограмму на вечер

Сегодня, 16:57 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 22 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

20:00 Ищейка

21:00 Время

22:00 Шифр

23:00 Большая игра



Россия 1



17:00 Вести

17:30 Малахов

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:10 Вести. Местное время

21:30 Княжна милосердия

23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым



НТВ



16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Близкий враг

22:15 Скорая помощь-5

23:35 Сегодня в Москве



ТНТ



14:00 Интерны

19:00 ЖЫЫЫзнь

21:00 Отпуск

23:15 Малавита



РЕН ТВ



17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Васаби

21:55 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?



СТС



17:40 Бедные абрамовичи

20:00 Наследники. Дар крови

21:00 Космос между нами

23:25 Наследники. Дар крови



Время начала передач - московское.