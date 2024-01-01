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Показать программу передач на сегодня, смотреть телепрограмму на вечер

Сегодня, 16:57 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 22 октября 2024 года, на телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.

Первый канал

17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
20:00 Ищейка
21:00 Время
22:00 Шифр
23:00 Большая игра

Россия 1

17:00 Вести
17:30 Малахов
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:30 Княжна милосердия
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

НТВ

16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Близкий враг
22:15 Скорая помощь-5
23:35 Сегодня в Москве

ТНТ

14:00 Интерны
19:00 ЖЫЫЫзнь
21:00 Отпуск
23:15 Малавита

РЕН ТВ

17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Васаби
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?

СТС

17:40 Бедные абрамовичи
20:00 Наследники. Дар крови
21:00 Космос между нами
23:25 Наследники. Дар крови

Время начала передач - московское.
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