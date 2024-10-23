HR Новости

23 октября 2024 — какой сегодня праздник в России

Сегодня, 17:32 Автор: Andrey




В России и других странах 23 октября 2024 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные.

В нашей стране отмечают праздник все работники рекламы. Ровно 30 лет назад Алан Ардасенов получил первое задание сделать рекламную полосу для газеты «Деловой экспресс».

Международному дню снежного барса празднуется с 2013 года. Решение было принято на специализированном форуме, который прошел в столице Киргизии. Ирбис на сегодня занесен в Красную книгу.

Какой сегодня церковный праздник? Православные чествуют святого Евлампия и его родной сестры Евлампии. В народе этот день назвали «Евлампий Зимоуказатель». Если рога месяца показывают на север, то зима начнется рано и будет морозной.
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    Источник: HR Новости







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