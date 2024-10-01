Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:47 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 22 октября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Салават Юлаев» обыграл дома «ХК Сочи» по буллитам (3:2), «Нефтехимик» уступил на своем льду «Торпедо» (3:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 23 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

23 октября: 15:30 Сибирь – Барыс, 16:30 Авангард – Трактор, 17:00 Автомобилист – Динамо М, 19:30 ЦСКА – Амур, 19:30 Куньлунь Ред Стар – СКА.

24 октября: 17:00 Салават Юлаев – Торпедо, 19:30 Нефтехимик – ХК Сочи.