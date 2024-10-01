Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, матчи «Вашингтон Кэпиталз»

Сегодня, 09:11 Автор: Андрей Моисеев

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Ближайшие матчи «Вашингтон Кэпиталз»:

24.10 02:30 Филадельфия (дома)

27.10 02:00 Тампа-Бэй (в гостях)

30.10 02:30 Рейнджерс (дома)

В ночь на среду, 23 октября, состоялись 16 матчей в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

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Расписание матчей НХЛ:

24 октября: 02:30 Вашингтон – Филадельфия.

25 октября: 02:00 Торонто – Сент-Луис, 02:00 Бостон – Даллас, 02:00 Рейнджерс – Флорида, 02:00 Детройт – Нью-Джерси, 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота, 04:00 Юта – Колорадо, 04:00 Калгари – Каролина, 05:00 Сиэтл – Виннипег, 05:30 Лос-Анджелес – Сан-Хосе.