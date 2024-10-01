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Где смотреть бесплатно телевизор онлайн

Сегодня, 12:03 Автор: Андрей Моисеев




Где смотреть телевизор онлайн

В России бесплатно можно смотреть в прямом эфире 20 федеральных каналов, которые входят в первый и второй мультиплекс.

В первый пакет включены Первый канал, Россия 1, Россия К, Россия 24, Пятый канал, НТВ, ОТР, ТВ Центр, Матч ТВ, Карусель. Второй мультиплекс включает в себя РЕН ТВ, СТС, Домашний, ТВ 3, Пятница, ТНТ, СПАС, Звезда, Мир, Муз-ТВ.

Площадок, которые предоставляют доступ к эфиру федеральных каналов, несколько. Самые популярные — онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Иви, Kion. На этих сайтах можно не только бесплатно смотреть 20 каналов из телевизора, но и узнать актуальную программу передач на сегодня.

Самые популярные на ТВ кинофильмы среди жителей Москвы в период с 14 по 20 октября по данным компании Mediascope: Чайная пара (Россия 1), Гнев человеческий (РЕН ТВ), Бюро магических услуг (СТС), Васаби (РЕН ТВ), Тор (СТС).
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