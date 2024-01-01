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«Барселона» или «Бавария»? Букмекеры не определили фаворита матча

Сегодня, 20:59 Автор: Андрей Моисеев




В третьем туре Лиги чемпионов по футболу сезона 2024/2025 состоятся 18 матчей. Выделим наиболее интересные из них.

Во вторник, 22 октября, «Монако» Александра Головина сыграет с «Црвена Звездой» (19:45). В 22:00 «Реал» встретится на своем поле с дортмундской «Боруссией»,  «ПСЖ» примет дома «ПСВ Эйндховен», «Ювентус» – «Штутгарт», «Арсенал» – «Шахтер».

На следующий день один из лидеров турнирной таблицы «Брест» сыграет с «Байером» (19:45). В 22:00 «Атлетико» встретится с «Лиллем», «Ливерпуль» – с «РБ Лейпциг», «Интер» – с «Янг Бойз», «Манчестер Сити» – со «Спартой».

23 октября «Барселона» будет принимать на поле стадиона «Олимпик» мюнхенскую «Баварию» (22:00 мск). Букмекеры не определились с фаворитом встречи. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 2.55. В случае если победит мюнхенская команда, сыграет коэффициент 2.65. На ничью можно было сделать ставку за 4.00.

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С нового сезона правами на показ Лиги чемпионов обладает стриминговый сервис Okko, так что бесплатных трансляций на «Матч ТВ» больше не будет.

Завершится первый этап главного клубного турнира Европы 29 января 2025 года.
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    Источник: HR Новости







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