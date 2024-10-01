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Где можно бесплатно смотреть 20 каналов ТВ онлайн

Вчера, 21:14 Автор: Andrey




Где смотреть телевизор онлайн

В России бесплатно можно смотреть в прямом эфире 20 федеральных каналов, которые входят в первый и второй мультиплекс.

В первый пакет включены Первый канал, Россия 1, Россия К, Россия 24, Пятый канал, НТВ, ОТР, ТВ Центр, Матч ТВ, Карусель. Второй мультиплекс включает в себя РЕН ТВ, СТС, Домашний, ТВ 3, Пятница, ТНТ, СПАС, Звезда, Мир, Муз-ТВ.

Площадок, которые предоставляют доступ к эфиру федеральных каналов, несколько. Самый популярный — онлайн-кинотеатр Кинопоиск. На этом сайте можно не только бесплатно смотреть 20 каналов из телевизора, но и узнать актуальную программу передач на сегодня.

Самые популярные на ТВ телесериалы среди жителей Москвы в период с 14 по 20 октября по данным компании Mediascope: Невский. Близкий враг (НТВ), Шифр (Первый канал), Цвет граната (россия 1), След (Пятый канал), Призвание (НТВ)..
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