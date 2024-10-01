Стало известно, как выглядит купюра БРИКС

Вчера, 21:35 Автор: Андрей Моисеев

Президент России Владимир Путин на саммите в Казани подарил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной сувенирную банкноту БРИКС. Банкнота была выпущена к прошлогоднему саммиту объединения, который прошел в ЮАР. Купюру отпечатали в городе Киржач Владимирской области.

Очередной, 16-й по счету, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Организация была образована летом 2006 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда в ее состав вошли Россия, Индия, Китай и Бразилия. Через четыре года желание присоединиться к БРИК выразила ЮАР. В начале 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Фото: Google Карты, РИА Новости.