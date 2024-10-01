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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 21:53 Автор: Андрей Моисеев




В среду, 23 октября, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Сибирь» проиграла дома «Барысу» (1:3), «Авангард» уступил на своем льду «Трактору» (3:4), московское «Динамо» переиграло в гостях «Автомобилист» (2:1).

СКА разгромил в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» (8:0), забив в двух матчах 16 шайб. ЦСКА крупно обыграл в Москве «Амур» (7:0).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 24 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

24 октября: 17:00 Салават Юлаев – Торпедо, 19:30 Нефтехимик – ХК Сочи.

25 октября: 18:00 Лада – Трактор, 19:00 Ак Барс – Адмирал, 19:00 Локомотив – Амур, 19:10 Динамо Мн – Витязь, 19:30 Спартак – СКА, 19:30 Куньлунь Ред Стар – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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