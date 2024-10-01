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Расписание матчей плей-офф КХЛ 2024/2025

Вчера, 22:52 Автор: Андрей Моисеев




Расписание плей-офф КХЛ 2024

Стало известно расписание плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Стадия 1/8 финала пройдет с 26 марта по 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года.

Обладатели Кубка Гагарина

В плей-офф КХЛ-2025 примут участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в следующий этап выйдут 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С прошлого сезона КХЛ видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап прошел по старым правилам, то на втором между собой встречались клубы из разных конференций.
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    Источник: HR Новости







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