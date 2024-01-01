Какой 24 октября 2024 праздник в России и мире

В России и других странах 24 октября 2024 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные.
День Организации Объединенных Наций
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России
Всемирный день информации о развитии
Международный день без бумаги
Праздник любителя бильярда
День апостола Филиппа (Филиппова канитель)
День памяти ракетчиков
Всемирный день борьбы с полиомиелитом
День любви к теплым носкам
День психа
Всемирный день рубца
День еды
День «Верните свое время»
День вареной колбасы «Болонья»