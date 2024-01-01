Какой 24 октября 2024 праздник в России и мире

Вчера, 23:19 Автор: Андрей Моисеев

В России и других странах 24 октября 2024 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные.

День Организации Объединенных Наций

День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России

Всемирный день информации о развитии

Международный день без бумаги

Праздник любителя бильярда

День апостола Филиппа (Филиппова канитель)

День памяти ракетчиков

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

День любви к теплым носкам

День психа

Всемирный день рубца

День еды

День «Верните свое время»

День вареной колбасы «Болонья»