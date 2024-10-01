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855-й гол Овечкина! До рекорда Гретцки осталось 39 шайб

Сегодня, 07:01 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин забросил 854 шайбу

В ночь на 24 октября «Вашингтон» встречался дома с «Филадельфией». Поединок в столице США завершился победой хозяев со счетом 6:3.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забил вторую шайбу в текущем сезоне, отличившись на 19-й минуте третьего периода. Видео гола публикует Telegram-канал NHL.online.

На счету форварда на данный момент 855 шайб и он на 39 голов отстает от Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Следующий поединок «Вашингтон» проведет 27 октября в гостях против «Тампа-Бэй».

Фото: Sports Illustrated.
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    Источник: HR Новости







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