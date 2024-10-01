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Турнирная таблица НХЛ 2024/2025, расписание «Вашингтон Кэпиталз»

Сегодня, 07:20 Автор: Андрей Моисеев




Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025 стартовал 4 октября и завершится 18 апреля.

Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз»:

27.10 02:00 Тампа-Бэй (в гостях)

30.10 02:30 Рейнджерс (дома)

01.11 02:00 Монреаль (дома)

В ночь на четверг, 24 октября, состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата. Турнирная таблица на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица НХЛ на сегодня

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Расписание матчей НХЛ:

25 октября: 02:00 Торонто – Сент-Луис, 02:00 Бостон – Даллас, 02:00 Рейнджерс – Флорида, 02:00 Детройт – Нью-Джерси, 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота, 04:00 Юта – Колорадо, 04:00 Калгари – Каролина, 05:00 Сиэтл – Виннипег, 05:30 Лос-Анджелес – Сан-Хосе.

26 октября: 01:00 Вегас – Оттава, 02:00 Нью-Джерси – Айлендерс, 03:30 Чикаго – Нэшвилл, 04:00 Эдмонтон – Питтсбург, 20:00 Филадельфия – Миннесота, 20:00 Баффало – Детройт, 23:00 Лос-Анджелес – Юта.
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    Источник: HR Новости







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