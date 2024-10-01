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Подробная карта Курской области, граница с Украиной

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев




Карта Курской области, граница с Украиной

Районы Курской области на границе с Украиной

Карта боевых действий в Курской области на 23 октября:

Карта боевых действий в Курской области на 23 октября

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

18 октября ВСУ бежали из сел Любимовка и Толстый Луг, ВС России освободили село Плехово. 19 октября ВС РФ освободили Зеленый Шлях, Новоивановку и Леонидово, сообщают Telegram-каналы.

Фото: Google Карты, АиФ.
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    Источник: HR Новости







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