Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, Донецкая область (ДНР) расположена на новых территориях России к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 850 километров.

В Донецке проживает 919 тысяч жителей.

Донецкая область на западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью и Ростовской областями.

22 октября ВС РФ освободили населенный пункт Новосадовое. 23 октября были освобождены села Серебрянка и Николаевка. 24 октября ВС РФ уничтожили подразделение БПЛА ВСУ в Курахово (Минобороны).

Фото: Google Карты.