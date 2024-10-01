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Подробная карта Донецкой области с городами

Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев




Карта Донецкой области, ДНР

Бахмут, Часов Яр, Константиновка на карте ДНР

Покровск, Селидово на карте Донецкой области

Курахово, Угледар на карте ДНР

Если смотреть на карту, Донецкая область (ДНР) расположена на новых территориях России к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 850 километров.

В Донецке проживает 919 тысяч жителей.

Донецкая область на западе граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке — с Луганской областью и Ростовской областями.

22 октября ВС РФ освободили населенный пункт Новосадовое. 23 октября были освобождены села Серебрянка и Николаевка. 24 октября ВС РФ уничтожили подразделение БПЛА ВСУ в Курахово (Минобороны).

Фото: Google Карты.
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