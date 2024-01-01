Прогноз на матч «Реал» — «Барселона», где смотреть онлайн

Сегодня, 15:15 Автор: Андрей Моисеев

«Эль класико» — одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, соперничество двух самых титулованных клубов Испании. Два самых популярных клуба в истории испанского футбола в очередной раз будут выяснять, кто из них на данный момент номер один в стране.

В субботу, 26 октября, в Мадриде состоится матч 11-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» (22:030 мск). В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Матч ТВ» и онлайн на официальном сайте телеканала.

В предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти выиграли в гостях у «Сельты» со счетом 2:1, сине-гранатовые разгромили дома «Севилью» (5:1).

Букмекеры считают королевский клуб фаворитами встречи. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.02. В случае если победят каталонцы, сыграет коэффициент 3.30. На ничью можно сделать ставку за 4.20.

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Команды занимают первые два места в турнирной таблице, «Барселона» набрала 27 очков, на счету «Реала» на три балла меньше.