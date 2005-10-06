Голы Овечкина в НХЛ: сколько шайб осталось до рекорда Гретцки

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» 855 (на 24 октября 2024 года). Чтобы опередить лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо 39 раз поразить ворота оппонентов.
Все юбилейные шайбы Овечкина
1-я - 06.10.2005 Коламбус
100-я - 13.10.2007 Рейнджерс
200-я - 06.02.2009 Лос-Анджелес
300-я - 06.04.2011 Торонто
400-я - 21.12.2013 Каролина
500-я - 11.01.2016 Оттава
600-я - 13.03.2018 Виннипег
700-я - 22.02.2020 Нью-Джерси
800-я - 14.12.2022 Чикаго
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Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Александр забил в свой третий сезон за океаном (65), в том же году игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии.
В поединке с «Аризоной» 6 ноября 2022 года хоккеист установил новый рекорд НХЛ по голам за одну команду.
100 лучших снайперов НХЛ за всю историю
В первой тройке самых результативных расположились следующие хоккеисты:
1. Гретцки - 894 (1487 игр)
2. Овечкин - 855 (1432)
3. Горди Хоу - 801 (1767)
Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Тампы» в ночь на 27 октября (02:00 мск).