Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:08 Автор: Андрей Моисеев

В четверг, 24 октября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Салават Юлаев» выиграл в Уфе у «Торпедо» (5:4), «Нефтехимик» одержал дома победу над «ХК Сочи» (2:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 25 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

25 октября: 18:00 Лада – Трактор, 19:00 Ак Барс – Адмирал, 19:00 Локомотив – Амур, 19:10 Динамо Мн – Витязь, 19:30 Спартак – СКА, 19:30 Куньлунь Ред Стар – ЦСКА.

26 октября: 17:00 Нефтехимик – Автомобилист.