HR Новости

Где находится Коркино на карте Челябинской области

Сегодня, 22:28 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Коркино на карте Челябинской области

Коркино на карте Челябинской области

Если смотреть на карту Челябинской области, Коркино расположен в 29 километрах к югу от областного центра. Население города составляет 36 тысяч человек.

В четверг, 24 октября, жители Коркино устроили стихийный сход из-за убийства накануне 40-летней женщины, которая занималась частным извозом. Далее в соцсетях якобы появилась ориентировка на двух причастных к этому молодых цыган.

Люди били камнями окна и переворачивали машины. Двух человек госпитализировали с огнестрельным ранением после стрельбы у цыганского дома в Коркино, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Google Карты.
Читайте также:

  • Где находится Суджа на карте Курской области
  • Где находится Дзержинск на карте Нижегородской области
  • Где находится Кирсанов на карте Тамбовской области
  • Где находится Тутаев на карте Ярославской области
  • Где находится поселок Афипский на карте Краснодарского края
    •













    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Показать на карте место нападения на колонну Росгвардии в Чечне
    Где находится Коркино на карте Челябинской области
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Голы Овечкина в НХЛ: сколько шайб осталось до рекорда Гретцки
    Где находится Красный Лиман на карте Донецкой области
    Прогноз на матч «Реал» — «Барселона», где смотреть онлайн
    Где находится Ольговка на карте Курской области
    Где находится Селидово на карте Донецкой области
    Где находится Курахово на карте Донецкой области
    Подробная карта Донецкой области с городами


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru