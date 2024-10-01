Где находится Коркино на карте Челябинской области

Сегодня, 22:28 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Челябинской области, Коркино расположен в 29 километрах к югу от областного центра. Население города составляет 36 тысяч человек.

В четверг, 24 октября, жители Коркино устроили стихийный сход из-за убийства накануне 40-летней женщины, которая занималась частным извозом. Далее в соцсетях якобы появилась ориентировка на двух причастных к этому молодых цыган.

Люди били камнями окна и переворачивали машины. Двух человек госпитализировали с огнестрельным ранением после стрельбы у цыганского дома в Коркино, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Google Карты.