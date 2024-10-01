HR Новости

Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей

Сегодня, 00:02 Автор: Андрей Моисеев




С 5 по 7 ноября состоятся первые матчи 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу. «Спартак» встретится с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», «Рубин» — с ЦСКА, «Зенит» — с «Ахматом».

Ответные поединки пройдут 26-28 ноября.

Махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон» выступят в Пути регионов.

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Итоговая турнирная таблица группового этапа Кубка России по футболу сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Итоговая турнирная таблица Кубка России по футболу
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    Источник: HR Новости







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